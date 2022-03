Neuanfang. Vertrauen schaffen. Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. Diese Vokabeln wurden beim 44. Ordentlichen Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) immer wieder genannt. Der neue DFB-Präsident Bernd Neuendorf tritt ein schweres Amt an. Der 60-Jährige ist der neue Hoffnungsträger in einem Verband, der seit Jahren von Krisen erschüttert wird, Neuendorf ist nun schon der fünfte DFB-Präsident in den vergangenen zehn Jahren.