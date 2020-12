Frankfurt

Ein erster kleiner Schritt zur Befriedung im deutschen Fußball ist getan, die Proteste der aufgebrachten Fans in den Stadien werden aber auch am Wochenende womöglich weitergehen. Mit DFL-Geschäftsführer Christian Seifert und DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius haben Fan-Organisationen in Frankfurt über den derzeitigen Machtkampf diskutiert. Ergebnisse wurden zunächst keine veröffentlicht. Hoffenheims Geschäftsführer Frank Briel erwartet beim Spiel der TSG am Samstag beim FC Schalke zumindest keine neuerlichen Hasstiraden gegen Mäzen Dietmar Hopp auf den Rängen.