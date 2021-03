Vier Monate lang hat der Amateursport auch in Rheinland-Pfalz nahezu brachgelegen – ab Montag treten, wie von unserer Zeitung berichtet, dank der Öffnungen in der Corona-Pandemie auch die ersten Lockerungen für Breiten- und Freizeitsportler in Kraft. Allerdings gab es durch diverse Vorstöße, Verordnungen und Deutungen noch einige Unklarheiten.