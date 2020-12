St. Petersburg

Wen interessiert da am Ende noch die über weite Strecken eher mäßige Vorstellung: Borussia Dortmund hat in der Champions League den Sieg in der Gruppe F geholt. Beim 2:1 (0:1) bei Zenit St. Petersburg vor 17.000 Zuschauern reichten dem BVB eine leichte Steigerung nach der Pause und Tore von Lukasz Piszczek (68.) und Axel Witsel (78.) zum Dreier und zu Platz eins vor Lazio Rom.