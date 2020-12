Köln

Natürlich, es ist erst der dritte Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Aber nachdem sowohl der 1. FC Köln als auch Borussia Mönchengladbach ziemlich bescheiden in die Saison gestartet sind, wird man beim Verlierer des rheinischen Derbys am Samstag (15.30 Uhr, Sky) die ersten Fragen nach einer möglichen Krise beantworten müssen. Immerhin: Angesichts der Ereignisse bei anderen Vereinen müssen sich beide Trainer (noch) nicht um ihren Arbeitsplatz sorgen.