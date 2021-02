Mainzer erkämpfen spät einen Punkt in Leverkusen – 2:2 nach 0:2

Nicht, dass Bo Svensson den Glauben an seine Mannschaft verloren gehabt hätte. Aber als die im Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen gegen Ende einer hochüberlegen geführten zweiten Halbzeit mit 0:2 in Rückstand geriet, kamen ihm Zweifel an einem erfolgreichen Ausgang. „Danach war es eher unwahrscheinlich, dass wir noch punkten würden“, räumte der Trainer des FSV Mainz 05 nach dem späten 2:2 (0:1) ein. In der Tat musste man mit einem sehr sonnigen Gemüt gesegnet sein, um in der 84. Minute etwas anderes zu erwarten.