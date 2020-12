Mainz

In Dortmund. Gegen Werder Bremen. In Leverkusen. Kein Restprogramm, bei dem Spieler und Verantwortliche des FSV Mainz 05 davon ausgehen können, vier bis sechs Punkte zu holen. Wahrscheinlich werden es die Rheinhessen aber müssen, wollen sie nach dem 34. Spieltag in der Fußball-Bundesliga noch auf jenem 15. Tabellenplatz stehen, den sie derzeit innehaben.