Mainz

Der Satz, den Christian Seifert so sachlich aussprach, als verläse er die aktuellen Wasserstände von Rhein, Lahn und Nahe, barg eine gewaltige Sprengkraft für den deutschen Fußball. Wer jetzt sagt, Geisterspiele kommen nicht infrage, müsse sich auch keine Gedanken mehr darüber machen, ob die Bundesliga in der nächsten Saison aus 18 oder 20 Mannschaften besteht, erklärte der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL) – „denn dann wird es keine 20 Profiklubs mehr geben.“ Sprich: Gut die Hälfte der Erst- und Zweitligisten könnte also die Corona-Krise wirtschaftlich nicht überleben.