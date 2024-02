Plus Koblenz Machtprobe mit Spielzeugautos – Kommentar zu den anhaltenden Fan-Protesten Jetzt also auch noch ferngesteuerte Autos. Die Fans bleiben beharrlich und kreativ, um ihren Protest gegen den Investoren-Einstieg bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) auszudrücken. Sie wollen sich von einem möglichen Geldgeber eben nicht fernsteuern lassen. Von Jochen Dick

Nach Tennisbällen, Flummis und Schokoladentalern fanden nun Spielzeugautos beladen mit Bengalos den Weg auf den Rasen. Was das über die Sicherheitsvorkehrungen in den Stadien aussagt, ist in diesem Zusammenhang erst mal eine nachrangige Frage. Der friedliche Fan-Protest mag Spieler und Funktionäre zwar zunehmend nerven, er ist aber nur richtig und wichtig. ...