Rheinland-Pfalz

Kinder und Jugendliche, die auf Ferienfreizeiten gemeinsam Sport treiben und ihre Erlebnisse teilen. Junge Menschen, die dadurch früh an den Sport und seine Organisationen herangeführt werden und sich später selbst ehrenamtlich engagieren. Für all das stehen die Freizeiten der Sportjugend Rheinland-Pfalz. Ab dem kommenden Jahr aber soll es diese Angebote unter dem Dach des Landessportbundes (LSB) nicht mehr geben. Diese Entscheidung wurde wohlgemerkt schon vor der Corona-Krise gefällt und hat mit den Auswirkungen der Pandemie nichts zu tun. Die Sportjugend selbst schafft diesen Bereich ab, was sich zwar angedeutet hatte, aber dennoch auf Kritik stößt.