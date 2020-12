Mainz

Schlechter als Tasmania Berlin – und das will was heißen. Der FSV Mainz 05 hat seine ersten sechs Saisonspiele in der Fußball-Bundesliga allesamt verloren. Selbst die Tasmanen, Inbegriff für fußballerisches Versagen, hatten zu diesem Zeitpunkt in ihrer denkwürdigen Saison – die Neuköllner brachten es 1965/66 als schlechtester Absteiger der Erstliga-Geschichte auf gerade mal zwei Siege – schon einmal gewonnen.