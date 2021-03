Kommentar zur gescheiterten Bewerbung für 2032: Das nächste Olympia-Desaster

Plus

Fußball rund um die Uhr auf allen Kanälen, Trainer-Entlassungen in der Bundesliga, Nordische Ski-Weltmeisterschaften, dazu das ganze Hin und Her, ob auch wieder Amateursportler trotz Corona und Inzidenzen gemeinsam im Verein ihrem Hobby nachgehen dürfen: Selbst in Zeiten, in denen das gesellschaftliche Leben auf ein Minimum reduziert ist, liefert der Sport tagtäglich eine Vielzahl an Themen. Was wohl dem einen oder anderen Funktionär (und Politiker) ganz recht sein dürfte, weil manche Peinlichkeit im Nachrichtenfluss untergeht.