Wer sich gefragt hat, was Joachim Löw so macht in der dreimonatigen Länderspielpause – der Bundestrainer schaut sich mittlerweile wieder Bundesliga-Partien im Stadion an. Am Wochenende war der 60-Jährige zu Gast in der leeren Münchner Arena. Was er dort gesehen hat, bringt ihn zunehmend in Erklärungsnot.