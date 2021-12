Plus

Es ist nicht immer schlau, genau das zu tun, was geradeso erlaubt ist. Wenn man Grenzen ausreizt bis zum Geht-nicht-mehr. Manchmal kann es sehr schlau sein, taktisch vorzugehen, sich etwas zurückzunehmen – um dann über diesen Umweg später doch sein Ziel zu erreichen. Vor diesem Hintergrund war die Taktik der Fußball-Bundesliga in punkto Zulassung von Zuschauern in den Stadien ziemlich dreist und töricht.