Kommentar zum Umgang mit dem Emirat auf vielen Ebenen: Steilvorlage der Politik für Katar

Die deutschen Fußball-Nationalspieler bekamen diese Woche Taktikunterricht der anderen Art. Vertreter von Amnesty International und Human Rights Watch informierten über die politische Lage in Katar, WM-Gastgeber in rund acht Monaten. Ob dabei auch die Frage erörtert wurde, wie die Profis dann im Winter am besten umgehen sollen mit Menschenrechtsverletzungen, mit der Ausbeutung von Arbeitern, mit Homophobie und anderen mittelalterlich anmutenden gesamt-gesellschaftliche Zuständen, ist nicht überliefert.