Kaiserslautern

Homburg, Pirmasens. womöglich auch Koblenz. So könnte die sportliche Zukunft für den einst ruhmreichen 1. FC Kaiserslautern aussehen, in der Regionalliga Südwest. Auch diese drei Gegner, so sie denn alle in der Vierten Liga verbleiben, warten auf den großen FCK. Und der tut weiterhin alles dafür, um den kleineren Südwest-Konkurrenten diesen Wunsch zu erfüllen.