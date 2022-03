An Appellen zu mehr Geschlossenheit und guten Vorsätzen hat es in Bonn nicht gemangelt. Endlich wieder den Fußball in den Mittelpunkt zu rücken, war dabei die zentrale Forderung. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, sind doch der DFB und seine Landesverbände in erster Linie Dienstleister für die Vereine.