Über Geld spricht man nicht – diese Hemmschwelle aus Angst, Neid und Missgunst ist in nahezu allen europäischen Ländern schier unüberwindbar. „Über Geld spricht man nicht. Geld hat man“ – diesen leicht versnobten Zusatz hängen jene gern an, die genug davon haben. In diesem Fall war es der US-amerikanische Öl-Milliardär Jean Paul Getty. Der betuchte Amerikaner verfährt ohnehin gern nach dem Motto: Haste was, biste was!