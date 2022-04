Plus

Mit der Gedächtnisleistung von Fredi Bobic scheint es auch nicht mehr weit her zu sein. Als die zum Extremismus neigenden Anhänger der Berliner Hertha nach dem 1:4 im Derby gegen Union die Hertha-Spieler mit Nachdruck aufforderten, sich ihrer Trikots zu entledigen und selbige vor der Fan-Kurve niederzulegen, war das für den Geschäftsführer des Schlechten zu viel. „Da wird eine Linie überschritten“, prangerte Bobic die an Nötigung grenzende Aktion an.