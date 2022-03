Plus

Biete ambitionierten Fußball-Klub mit Erfolgen in der Champions League und bei der Klub-WM, inklusive Top-Trainer und zahlreichen Weltklasse-Spielern. Umständehalber abzugeben, Preis: 2 Milliarden Euro VB. So oder so ähnlich könnte die Anzeige aussehen, mit der die britische Regierung einen neuen Besitzer für den FC Chelsea sucht.