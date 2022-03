Plus

An Sport ist für viele Menschen nicht zu denken in diesen traurigen Tagen. Die Kriegswirren in der Ukraine überschatten das Geschehen, drängen Wettbewerbe und Ergebnisse in den Hintergrund. Die schönste Nebensache der Welt wird tatsächlich nebensächlich. Gleichzeitig wird sie aber auch zum Politikum, wenn russische Sportlerinnen und Sportler sowie Mannschaften und Vereine als Reaktion und Sanktion auf die Kriegstreibereien aus dem Kreml von Wettkämpfen und Turnieren ausgeschlossen werden.