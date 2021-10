Plus

Stell dir vor, du bist Teil eines packenden Fußball-Abends – und kannst dich hinterher nicht mehr daran erinnern. Gemeint sind an dieser Stelle nicht etwa aus dem Ruder gelaufene Pokal-Feierlichkeiten bis in die Morgenstunden in Mönchengladbach oder andernorts. Abseits von Triumphen (und Demütigungen) ist dieser Tage erneut ein Thema offenkundig geworden, das zunehmend diskutiert wird: Kopfverletzungen im Fußball.