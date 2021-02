In diesen an guten Nachrichten armen Zeiten hier mal schnell was Positives: Wenn die Fußball-Bundesliga heute, einen Tag nach Neujahr, ihren Spielbetrieb fortsetzt mit zunächst einmal sechs Runden im Januar, verfügen alle 18 Klubs über einen Trainer. In den letzten Tagen des alten und richtig lästig gewordenen Jahres erledigten der FC Schalke 04 und der FSV Mainz 05 in großen Teilen noch schnell ihre Hausaufgaben. Gewohnt routiniert, wie man es von ihnen kennt bei der Suche nach einem neuen sportlichen Chef.