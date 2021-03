Kommentar zu 50 Jahren voller sehenswerter Treffer: Die schönsten Tore sind zeitlos

Plus

Wenn etwas nicht von aktuellen Trends abhängig ist oder von der technischen Weiterentwicklung, wenn also etwas irgendwie in jede Zeit passt, ist es zeitlos. Während etwa die ZDF-Unterhaltungssendung „Wetten, dass...?“ – genauso wie ihr langjähriger Moderator – seine Zeit hatte und inzwischen abgesetzt ist, hat das „Tor des Monats“ in der ARD die Zeit überdauert. 50 Jahre nach der Gründung dieser Kür der schönsten Tore erfreuen sich immer noch ziemlich viele Fußball-Fans an der Trefferwahl. Tolle Tore haben schließlich immer ihren Reiz – früher wie heute.