Was war das jetzt genau, dieses 0:6 gegen Spanien? Eine Abreibung zur rechten Zeit, ein Augenöffner mit Blick auf die EM 2021? Oder war es der Offenbarungseid einer deutschen Fußball-Nationalmannschaft, der Anfang vom Ende des Joachim Löw? Es ist weder ratsam noch geboten, jetzt den Knüppel rauszuholen und zum großen Rundumschlag anzusetzen. Sehr wohl aber ist es an der Zeit, mit Blick auf das in diesen 90 Minuten Geschehene und manche, womöglich Unheil heraufbeschwörende Tendenzen in der jüngeren Zeit Klartext zu sprechen.