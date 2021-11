Plus

Natürlich, es war eine Pflichtaufgabe für die deutschen Fußballer. Die WM in Katar kann kommen im nächsten Winter – auch wenn in diesen Tagen nun wirklich die Fantasie fehlt, um an stimmungsvolle Spiele vor euphorisierten Zuschauern in der Wüste zu denken. Oder an Hupkonzerte hierzulande bei Minustemperaturen.