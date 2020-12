Das ebenso leuchtende wie einleuchtende Beispiel dafür, wie es auch chancengleicher gehen kann, kommt just aus dem US-Profisport. In einem Land also, das schon kommunistische Umtriebe wittert, wenn es nur um eine allgemeine Krankenversicherung geht. In diesem Land kennt der Sport einen sogenannten Salary Cap. Zu Deutsch: eine Gehaltsobergrenze.