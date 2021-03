Plus

Das lehrt uns das Leben weit über den Sport hinaus: Wenn die Gegenwart ein Grauen ist, wird die Gestaltung der Zukunft zur Herausforderung. Natürlich bedarf es lebhafter Diskussionen darüber, welcher Weg denn nun aus der Krise und in ein besseres Morgen führen soll. Warum überrascht in dem Zusammenhang nicht, wenn dieser Richtungsstreit beim FC Schalke 04 in ein Hauen und Stechen ausartet?