Deutsche Fußball-Glückseligkeit in Fan-losen Zeiten: Wohin es ansonsten für gewöhnlich nur der FC Bayern schafft, tummeln sich nun zwei Bundesliga-Klubs. Die Münchner und RB Leipzig stehen im Halbfinale der Champions League. Größer ist die Überraschung wohl nur noch auf der Gegnerseite, wo zwei französische Klubs den Versuch starten, das nächste deutsche Königsklassen-Finale nach 2013 zu verhindern. Ein Quartett-Spiel, das es in dieser Konstellation so schnell nicht wieder geben wird.