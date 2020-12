Rheinland-Pfalz

Die nunmehr 13. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz ist seit Dienstag in Kraft, für den Breiten- und Amateursport ändert sich aber im Grunde genommen nichts. Weiterhin dürfen Freizeitathleten in Kontakt- und Mannschaftssportarten nicht trainieren und Wettkämpfe bestreiten. Einzelsportarten sind weiter im Freien und nur allein, zu zweit oder mit Personen aus dem eigenen Hausstand erlaubt. So weit, so bekannt. Die Verordnung gilt zunächst bis zum 20. Dezember, aber auch danach wird es wohl keine Lockerungen geben.