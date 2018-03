Keine Alternative zum Ausschluss

Viel Spielraum hat der McLaren-Report dem Herrn der Ringe nicht gelassen. IOC-Präsident Thomas Bach, der Meister des Zögerns und Lavierens, ist mal wieder der Getriebene in der Doping-Causa Russland.

Nach allem, was der Sonderermittler der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada, Richard McLaren, zuletzt zutage gefördert hat über die erschreckenden Praktiken im russischen Sport, ist kaum anzunehmen, dass IOC-Chef Thomas Bach wieder einen ähnlichen Ausweg findet wie zuletzt. Vor nicht allzu langer Zeit hatte ja schon die IAAF den russischen Leichtathleten die Tür zu den Olympischen Spielen in Rio zugeschlagen. Und Putin-Freund Bach ihnen anschließend schnell eine Hintertür geöffnet.

Diesmal ist die Lage reichlich komplexer. Der Bericht der Wada zeichnet ein detailliertes Bild von den Vorgängen im Reich der Manipulation, von verschwundenen und gefälschten Dopingproben und den aktiven Rollen von russischem Geheimdienst und Sportministerium. Unter dem Strich ist unzweifelhaft, worüber hier zu reden ist: staatlich organisierter Sportbetrug.

Ob das IOC um seinen Boss Bach nun bereit ist, einen kompletten Ausschluss Russlands für die Sommerspiele in Brasiliens Metropole zu verfügen, ist eigentlich nicht die Frage. Was bleibt ihm angesichts der Dimension dieses Falles großartig anderes übrig? Auf dem Spiel stehen nicht weniger als die Glaubwürdigkeit des Weltsports und dessen Werte, die so oft propagiert werden. Und die leider mindestens genau so oft in Zweifel geraten.

Natürlich, und da sind die Gegner der Kollektivstrafe im Recht, würde der Bann möglicherweise auch Unschuldige treffen. Saubere Athleten, deren großes sportliches Ziel sich urplötzlich in Luft auflösen würde. Über die vielen Geschädigten, die Unterlegenen im ungleichen Kampf mit gedopter Konkurrenz, spricht dagegen leider kaum jemand.

Wie auch immer das IOC entscheiden wird in diesem ausgewachsenen Skandal – ein wichtiges, zukunftsweisendes und für den Sport existenzielles Thema ist in der hitzigen Debatte um die Konsequenzen des russischen Staatsdopings bislang untergegangen. Der McLaren-Report hat ja nicht nur das Ausmaß des medizinischen Betrugs dargelegt, sondern gleichzeitig auch das jahrelange Scheitern aller Maßnahmen dagegen. Stand heute ist der weltweite Anti-Doping-Kampf noch weniger als ein schlechter Witz. Das ist momentan die schlechteste Nachricht für den Sport.