Mal was ohne Corona. Ist ja vielleicht auch mal ganz nett in diesen Zeiten. Wobei es natürlich Wichtigeres gibt als Luxusprobleme. Und das, was den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München derzeit umtreibt – neben der Corona-Krise natürlich –, ist tatsächlich ein Luxusproblem. Schließlich geht es um die Frage nach der Weiterbeschäftigung eines Angestellten, der geschätzte 15 Millionen Euro im Jahr verdient.