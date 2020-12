Ob nun der FC Barcelona als Viertelfinalgegner ein Glücksfall für den FC Bayern ist oder das genaue Gegenteil – darüber lässt sich trefflich streiten. Schließlich ist beim Corona-bedingten K.o.-System der Champions und Europa League in einem Entscheidungsspiel tatsächlich alles möglich, in alle denkbaren Richtungen. So gibt es in den Ausscheidungspartien keine großen Favoriten mehr, was die Chancen von Atalanta Bergamo und Olympique Lyon erhöht. Ein guter Tag des Außenseiters, ein schlechter Tag des Gegners – schon ist die Überraschung perfekt.