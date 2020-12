Gelsenkirchen

Corona hin, Zuschauerdiskussion her, selbst in diesen außergewöhnlichen Zeiten schafft es der FC Schalke 04, vor dem zweiten Bundesliga-Spieltag zum Gesprächsthema Nummer eins zu werden. Weil die „Königsblauen“ ihre Dauer-Krise mit einem 0:8 beim FC Bayern gekrönt haben, droht Trainer David Wagner bereits das Aus. Helfen kann nur ein Sieg gegen Werder Bremen (Samstag, 18.30 Uhr, Sky), was wiederum die Trainer-Debatte bei den Hanseaten befeuern könnte.