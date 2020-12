Nürburgring

Das, was ihm wegen des dichten Nebels verwehrt blieb, könnte ihm in der nächsten Saison gelingen. Und dann auch nicht nur im freien Training. Mick Schumacher, auf den sich am ersten Tag des Formel-1-Wochenendes am Nürburgring alle Augen gerichtet hätten, wenn er denn zu sehen gewesen wäre, ist offenbar ein heißer Kandidat für ein Cockpit bei den Ferrari-Kunden von Alfa Romeo. Die Entscheidung darüber soll noch in diesem Monat fallen.