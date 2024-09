Plus Bingen Harmonie statt Querelen: Das plant der neue Landessportbund-Chef Storck Von Jochen Dick i Sie demonstrieren Geschlossenheit: die Präsidiumsmitglieder des Landessportbundes Rheinland-Pfalz um den neuen ehrenamtlichen Verbandschef Rudolf Storck (Mitte vorn). Foto: Katrin Ryan/LSB Rudolf Storck ist in Bingen zum neuen Präsidenten des Landessportbundes (LSB) Rheinland-Pfalz gewählt worden. Als neues LSB-Oberhaupt hat sich Storck viel vorgenommen. Lesezeit: 3 Minuten

Es hatte was von einem Ehemaligentreffen. Einige von denen, die sich an der ehrenamtlichen Spitze des Landessportbundes (LSB) Rheinland-Pfalz versucht haben und vorzeitig aufgaben oder aufgeben mussten, waren in Bingen vor Ort bei der Mitgliederversammlung des Dachverbandes. Darunter war der Bonner Sportprofessor Lutz Thieme, der im Juni 2018 als LSB-Präsident ...