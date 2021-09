Als Novak Djokovic am 8. Februar 2021 in die Rod-Laver-Arena von Melbourne marschierte, war er noch ganz weit weg vom größten Ziel in der Tenniswelt. Djokovic spielte an jenem Tag gegen den Franzosen Jeremy Chardy, er gewann in drei klaren Sätzen, er setzte seinen Siegeszug bei den Australian Open danach unwiderstehlich fort, im Viertelfinale schlug er auch einen gewissen Alexander Zverev, schließlich triumphierte er in seiner Wohlfühloase zum schon neunten Mal.