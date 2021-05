FSV Mainz 05: Wie Trainer Svensson die Sensation schaffte

Ja, diese zweite Halbserie des FSV Mainz 05 war so reich an Überraschungen, dass manche erst mit Verspätung ins Bewusstsein drangen, wie der kurze Dialog zwischen Sportvorstand und Trainer während der Saisonabschluss-Pressekonferenz des Bundesligisten zeigte. Dabei klärte Trainer Bo Svensson Christian Heidel darüber auf, dass die 05er in der Rückrunde tatsächlich nur ein Auswärtsspiel (0:2 in Stuttgart) verloren hatten. So viele kleine und große Überraschungen waren es, dass sie sich zu einer Sensation summierten.