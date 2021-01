Mainz

Weihnachten 2020 wird den Protagonisten der neuen sportlichen Führung des FSV Mainz 05 wahrscheinlich in ewiger Erinnerung bleiben. An Heiligabend nahm Christian Heidel, mit der Frage befasst, ob er als Vorstandsmitglied zu seinem alten Klub zurückkehren soll, sowohl Kontakt zu Ex-Trainer Martin Schmidt als auch zu Ex-Bundesligaprofi Bo Svensson auf – mit der Frage, ob sie sich ebenfalls ein Comeback am Bruchweg vorstellen könnten. Sie konnten. Und damit war Heidels wichtigste Voraussetzung für sein erneutes Engagement gegeben.