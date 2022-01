Auch wenn deutsche Fahrer in der Königsklasse seit geraumer Zeit keine große Rolle mehr spielen, so hat die Formel 1 im Schumacher-Land Deutschland nach wie vor ihre Anhängerschaft. Doch um die beiden Traditionsrennstrecken, den Hockenheimring und den Nürburgring, hat die Formel 1 zuletzt einen Bogen gemacht. 2021 gab es kein Rennen in Deutschland. Und auch in diesem Jahr fährt die Königsklasse überall – nur nicht in Deutschland.