Frankfurt

Natürlich birgt der Fall Dietmar Hopp jede Menge Konflikt- und Erregungspotenzial. Und das nicht erst seit dem vergangenen Spieltag in der Fußball-Bundesliga, an dem die Ultras diverser Klubs den Schulterschluss übten und sich gemeinsam in Schmähungen des Mäzens der TSG Hoffenheim ergingen. Bei dieser im deutschen Fußball wohl einmaligen Machtprobe geht es den Ultras auch um die Person Hopp – und doch um so viel mehr.