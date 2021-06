Es war einer der emotionalsten Momente, die der Nürburgring in den vergangenen Jahren miterleben durfte oder besser gesagt: musste. Und für Johannes Scheid, der allein im nachgebauten „Eifelblitz“, dem 24-Stunden-Siegerauto von 1996, saß und die Grand-Prix-Strecke und Nordschleife zum Gedenken an die am 16. März verstorbene „Ring-Königin“ Sabine Schmitz abfuhr, war es „eine der schwierigsten Fahrten meines Lebens“.