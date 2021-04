Plus

Wahrscheinlich war es nicht die Absicht von Hansi Flick, das große Hin und Her auf den Trainerstühlen um eine maßgebliche Personalie zu bereichern, deren Auswirkungen aktuell noch gar nicht absehbar sind. Demnächst steht nun also auch der FC Bayern ohne verantwortlichen Fußball-Lehrer da, was wiederum zu Verwerfungen bei anderen Klubs führen könnte, weil in einer Kettenreaktion Trainer abgeworben werden. Was wiederum die Debatte verstärkt, welchen Sinn Verträge haben.