Ernst Happel galt nicht nur als einer der erfolgreichsten Trainer seiner Zeit. Dem grantelten Österreicher mit dem Wiener Schmäh in der Stimme, der zu Beginn der 80er-Jahre unter anderem den Hamburger SV zu einem internationalen Top-Verein formte, konnte man die Freude an seinem Beruf zwar nur selten anzusehen, die Wirklichkeit des Kettenrauchers auf der Bank aber war eine andere. „Ein Tag ohne Fußball“, so beschrieb der 1992 verstorbene Vordenker einmal sein Leitmotiv, „ein Tag ohne Fußball ist ein verlorener Tag.“