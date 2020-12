Vielleicht ist es Zufall, aber es passt in ein Jahr, das alle Vorstellungskraft übersteigt. Der Gedanke, dass der Sport rund um den Globus praktisch zum Erliegen kommen würde, erschien ebenso absurd wie die Tatsache, dass anschließend Fußballspiele vor leeren Rängen stattfinden müssen. Okay, die einzige Konstante in einer völlig aus den Fugen geratenen Welt bleibt der FC Bayern, der, unbeirrt von allen Widrigkeiten, von Titel zu Titel eilt. Aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein.