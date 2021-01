Koblenz

Für Fußball-Traditionalisten dürfte die Welt noch in Ordnung gewesen sein im Mai 2016. Und für Fans des FC Bayern sowieso. Die Münchner hatten gerade ihre vierte Meisterschaft in Serie eingefahren. Der FC Schalke 04 gewann sein erstes Saisonspiel schon am ersten Spieltag (3:0 in Bremen) und beendete die Saison als Fünfter. Von oben. Gefolgt von – hört, hört – Mainz 05. Sogar der Hamburger SV war damals noch erstklassig, und die HSV-Fans hätten sich wohl wie Bolle über Platz zehn gefreut – hätten sie gewusst, wie kurz der Erstliga-Dino vor dem Aussterben stand, damals im Mai 2016.