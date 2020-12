Populist und Profiteur: Keine Frage, Markus Söder versteht es, sich in Szene zu setzen. Und wenn derzeit im bezahlten deutschen Fußball schon niemand punkten kann, dann versucht es eben Bayerns Ministerpräsident. Und so kommt Söder mit seiner Interpretation von Solidarität im Sport um die Ecke. Die Fußball-Profis „mit den ganz großen Gehältern“ sollen jetzt ihren Beitrag liefern, damit „der Verein, die Liga und der Sport“ die Corona-Krise überleben können. Gehaltsverzicht bei den Millionarios – das klingelt doch süß in den Ohren von Otto Normalverbraucher.