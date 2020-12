Verzicht ist weiter das Gebot der Stunde. Trotz der Lockerungen in dieser sensiblen und wichtigen Phase der Corona-Krise. Auch der Sport muss verzichten, auf Spiele, Wettkämpfe, Ergebnisse, Tabellen, Spannung, Drama, Tempo – vor allem aber auf Emotionen. Jubel und Enttäuschung, Freudenschreie und Tränen gibt es allenfalls aus der Konserve, in Aufzeichnungen früherer Klassiker aus vergangenen Tagen, die TV-Sender zur Überbrückung vorhalten. Titelfeiern und Pokalgewinne werden da noch mit Schampus und Konfetti zelebriert. Ganz anders als in der Gegenwart.