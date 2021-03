Plus

Es erinnert schon ein bisschen an längst vergangene Bolzplatz-Zeiten, was sich die Bayern in dieser Saison in der Bundesliga leisten. Früher gab man dem Gegner vor dem Spiel auf der Asche um die Ecke großzügig schon mal zwei Tore vor, um dessen Schwäche etwas auszugleichen. In der Gewissheit, dass es ihm auch nicht helfen wird.