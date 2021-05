Man mag es ja kaum aussprechen in diesen bewegten Zeiten beim DFB, aber in all dem Chaos, das der größte Sport-Fachverband der Welt seit Jahren produziert, hat er endlich mal etwas Produktives vorzuweisen. Hansi Flick ist zweifelsfrei die Eins-a-Lösung bei der Besetzung des Bundestrainerpostens. Wobei: Flick wollte zum DFB, der DFB wollte Flick – allzu schwierig also dürften sich die Verhandlungen nicht gestaltet haben.